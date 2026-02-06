Pantallas, apuestas y ludopatía: cómo afecta esta problemática a familias entrerrianas

La problemática fue abordada por la Dirección General de Salud Mental, que viene trabajando en acciones preventivas y de acompañamiento. En diálogo con Elonce, su titular, Esteban Dávila, explicó que el fenómeno está estrechamente ligado al uso intensivo de pantallas y a plataformas de juego que operan muchas veces sin controles claros.

“Son temas muy actuales que responden al avance tecnológico. A veces la tecnología crece más rápido que nuestra capacidad de regularla, y en ese contexto aparecen el juego patológico y el uso excesivo de dispositivos”, señaló.

Una población más vulnerable

El especialista remarcó que los chicos y adolescentes constituyen el grupo más expuesto, ya que todavía se encuentran en pleno desarrollo madurativo. Según detalló, la corteza frontal del cerebro, encargada de regular impulsos, emociones y toma de decisiones, termina de consolidarse recién cerca de los 25 años.

“El niño y el adolescente tienen menos herramientas para manejar la ansiedad o el estrés. Cuando los exponés a apuestas que prometen un rédito rápido o una gratificación inmediata, pueden quedar entrampados más fácilmente y desarrollar conductas adictivas”, explicó.

Dávila indicó que cuando la ludopatía se consolida empiezan a observarse cambios concretos en la rutina diaria. El descanso se altera, disminuye el rendimiento escolar, se reduce la actividad física y se debilitan los vínculos sociales, mientras aumenta el tiempo dedicado al juego.

Apuestas online. Foto: Archivo.

“Ahí hablamos de una adicción, porque se dejan de lado hábitos saludables para sostener esa conducta. Incluso se ven crisis o berrinches cuando se retira el dispositivo, porque no logran gerenciar su emocionalidad”, advirtió.

Además, sostuvo que la virtualidad favorece el ocultamiento. “Antes el juego estaba más expuesto socialmente. Hoy nadie lo ve, se hace desde el celular y eso facilita que el problema crezca puertas adentro”.

Prevención y trabajo territorial

Frente a este escenario, desde el Gobierno provincial se impulsan acciones conjuntas con distintas áreas. El director de Salud Mental detalló que el Consejo General de Educación y el IAFAS ya trabajaron con miles de docentes y estudiantes para abordar la temática de forma preventiva.

“Se capacitó a casi 4.000 personas entre alumnos y educadores. También se incorporó el tema pantallas y juego patológico en cursos de preventores comunitarios para que los propios vecinos puedan detectar señales en sus barrios”, precisó.

Esteban Dávila, director de Salud Mental. Foto: Elonce.

Las estrategias incluyen charlas en instituciones, colonias de vacaciones y espacios recreativos, con el objetivo de brindar herramientas simples que permitan reconocer riesgos y promover un uso más saludable de la tecnología.

Dávila aclaró que el problema no se limita a los jóvenes. Señaló que en personas mayores la ludopatía también puede aparecer asociada a situaciones de soledad o a la expectativa de obtener ingresos rápidos. “No respeta edades. Cualquiera puede quedar atrapado si no hay contención”, sostuvo.

Dónde buscar ayuda

Consultado sobre cómo actuar ante un caso cercano, el funcionario fue claro en que no se debe esperar a que la situación se agrave. Recomendó acudir a centros de salud o comunicarse con dispositivos provinciales especializados.

“El Ministerio de Salud cuenta con el programa de abordaje de consumos problemáticos, que orienta y deriva según cada caso. También está disponible la línea 135, que no es solo para crisis graves, sino para cualquier situación vinculada a salud mental”, explicó.

El mensaje apunta a reforzar la prevención y el acompañamiento temprano. En un contexto donde las apuestas online y el uso permanente de pantallas forman parte de la vida diaria, la información y el diálogo familiar aparecen como claves para evitar que una práctica recreativa derive en ludopatía y afecte la calidad de vida. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com