Para estacionero, “con los precios de la nafta no se cubren los gastos fijos”

Escasez de combustible

“El litro de nafta Súper cuesta 285 pesos y es un disparate siendo que, normalmente, el litro de nafta valió 0.80 centavo de dólar o un dólar”, expuso estacionero y analizó los motivos de la faltante de combustibles.

Continúa faltante de combustibles en estaciones de servicios. Elonce registró el caso de la expendedora de calles Alsina y Cura Álvarez de Paraná donde ya no contaban con Diesel y muy pocos litros de Infinia Diesel.

“Todos atravesamos una situación muy difícil y lamentablemente no se modificará hasta diciembre, cuando cambie el gobierno”, analizó a Elonce el gerente de la estación de servicios YPF de calles Alsina y Cura Álvarez de Paraná, Enrique Vairetti. Y sumó: “El litro de nafta Súper cuesta 285 pesos y es un disparate siendo que, normalmente, el litro de nafta valió 0.80 centavo de dólar o un dólar”.

Uno de los problemas centrales es que YPF disminuyó los cupos de entrega. “Recién llegó un camión con siete mil litros de nafta Súper y seis mil de Infinia; cantidad que alcanzará hasta las 19 o 20 y quedará esperar por la llegada del próximo camión”, comunicó Vairetti al revelar que la estación no cuenta con Diesel común y apenas unos mil litros de Infinia Diesel.

“YPF trata que no haya quiebre de stock, pero si no envían producto, no hay para vender; y sin ventas, no se pagan los costos”, sintetizó estacionero.

“El problema es que mientras se mantengan estos precios no habrá mayor producción y las estaciones de servicios padecemos un momento muy crítico en el que es necesario vender 380 mil litros para poder pagar los gastos de la estación de servicios con 18 empleados, sumada la pospandemia tras la que perdimos un 30% de ventas que nunca recuperamos. La situación es complicada y se suma el contexto económico porque hasta que no se recupere el salario, caerá todo, lamentablemente”, expuso el estacionero.

Otro de los motivos que hacen a la crisis del sector es el congelamiento de precios, que rige hasta el 31 de octubre, en un acuerdo del ministro de Economía, Sergio Massa, con las petroleras.

“Los precios de venta son los acordados por el Gobierno nacional con las petroleras, pero a las estaciones de servicios nunca nos tuvieron en cuenta; hablan de una reunión prevista para el 9 de noviembre en Buenos Aires y el año ya está perdido. Las soluciones se necesitan ahora ya, pero ya no tengo esperanza de que lleguen”, cuestionó Vairetti.

Las estaciones de bandera blanca son las que más inconvenientes registran debido a la escasez de combustibles.