Lunes agradable: anticipan que esta semana las temperaturas llegarán a 34°C

Este lunes feriado se espera un cielo despejado por la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche comenzará a nublarse. De acuerdo con el SMN, la temperatura oscilará entre los 16 °C y los 31 °C, una amplitud térmica habitual para la época.

Con el avance de los días, las marcas térmicas irán en aumento. Para el martes, se prevé una mínima de 16 °C y una máxima de 32 °C, con nubes finas y persistentes durante toda la jornada.

Miércoles, el día más caluroso

Según la información difundida por el SMN, el miércoles será el día más cálido de la última semana de noviembre. La región podría alcanzar los 34 °C, con cielo que alternará entre escasas nubes y momentos parcialmente cubiertos, sin que la nubosidad frene el aumento de la sensación térmica.

Temperaturas elevadas hacia el final de la semana

El jueves se proyecta con una mínima de 21 °C y una máxima de 30 °C, sin precipitaciones en el radar. La tendencia continuará el viernes, cuando se espera un cielo mayormente nublado y marcas térmicas que irán de los 22 °C a los 30 °C. Para ese día, el SMN anticipa humedad elevada y la posibilidad de lluvias hacia la tarde o la noche.

Un sábado con inestabilidad

Los primeros informes para el sábado indican la permanencia de nubosidad y condiciones inestables. El termómetro marcará una mínima cercana a los 20 °C y una máxima cercana a los 30 °C, con probabilidad de lluvias y tormentas durante la mañana y las primeras horas de la tarde. Fuente: El Once

