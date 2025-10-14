Patrón atmosférico se interrumpe con un sistema frontal: cómo afectará al país

Sin embargo, este esquema sostenido “se interrumpe”, explicó el meteorólogo Leonardo De Benedictis, quien detalló que el nuevo frente frío no encontrará la misma disponibilidad de humedad, lo que limitará significativamente el desarrollo de lluvias generalizadas.

Para este martes, se prevé en la región una jornada con mínima de 13°C y máxima de 27°C, bajo un panorama de absoluta estabilidad. El cielo se mantendrá entre despejado y parcialmente nublado, sin presencia de lluvias, y con viento del norte y noreste que favorecerá el aumento progresivo de la temperatura.

Sin humedad y lluvias aisladas

El especialista adelantó que “entre el miércoles y el jueves se espera el avance de un nuevo frente frío sobre el centro del país, pero a diferencia de las semanas anteriores, la atmósfera no contará con suficiente humedad para generar lluvias significativas”.

De Benedictis señaló que, si bien podrían registrarse chaparrones o tormentas puntuales, incluso con cierta intensidad en áreas reducidas, el evento no tendrá carácter generalizado. “Los registros que puedan darse serán aislados, esporádicos y muy localizados”, afirmó.

Este cambio implica no solo una modificación en la frecuencia de las lluvias, sino también en su intensidad e impacto regional. La estabilidad previa y la falta de humedad limitarán la formación de sistemas convectivos organizados, marcando una pausa temporal en la sucesión de fines de semana lluviosos.

Diferencias regionales en el norte argentino

El panorama será distinto en el norte del país. En el NEA y NOA se prevé la reaparición de lluvias y tormentas durante la segunda mitad de la semana. Los fenómenos más relevantes se concentrarán sobre Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, extendiéndose hacia el norte de Santiago del Estero.

En tanto, en el noroeste argentino, las precipitaciones serán más dispersas, aunque marcarán el inicio del período estival de lluvias, característico de la región.

Hacia el sábado, se espera una mejora gradual de las condiciones, consolidando el desplazamiento del sistema frontal hacia el este y dejando nuevamente estabilidad en el centro del país.

Ruptura del patrón dominante

Lo más destacado de esta semana, según los meteorólogos, es que por primera vez en más de un mes las lluvias no se concentrarán en el fin de semana, sino que se adelantarán a jueves y viernes. Aunque se tratará de eventos aislados, el cambio representa una ruptura clara del patrón atmosférico que dominó las últimas semanas.

De Benedictis concluyó que “se desarrolla una etapa con viento del norte, aportando un progresivo aumento de las temperaturas y días mayormente despejados. El escenario se mantendrá entre lunes y miércoles, con predominio de estabilidad y leve incremento de la humedad, aunque sin alcanzar niveles altos que permitan el desarrollo de tormentas importantes”. (SMN y Meteored)

