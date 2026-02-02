Pedro Lines será el nuevo director del Indec

Renuncia de Lavagna

Lavagna presentó su renuncia este lunes, lo que había generado incertidumbre en el organismo a pocos días de que se den a conocer los primeros datos de inflación bajo la nueva metodología, implementada este mes.

Según Agencia Noticias Argentinas, la salida del funcionario produce en un escenario de “ruidos internos” debido al congelamiento de salarios en el instituto, situación que tensó la relación con la planta de trabajadores.

Trayectoria de Lines

Lines es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y magíster en Economía por la Universidad del CEMA, donde se especializó en cuentas nacionales y estadísticas económicas.

Entre 2000 y 2010 fue ayudante de la Cátedra de Econometría de la Universidad de Buenos Aires.

La vinculación de Lines con el sistema estadístico nacional comenzó hace casi tres décadas. Durante el período 1996-2004 y 2007-2010 fue encargado de las estimaciones de Formación Bruta de Capital y participó en la elaboración de la Matriz Insumo-Producto de 1997 y 2004 en la Dirección de Cuentas Nacionales del INDEC.

Entre 2005 y 2006 estuvo en la Subsecretaría de Programación Económica de la Nación.

Desde 2016, se desempeñó como director nacional de Cuentas Internacionales en el INDEC.

Lavagna, quien había asumido el 30 de diciembre de 2019, gestionó una etapa caracterizada por la continuidad en la normalización de las estadísticas. Pero su salida coincide con un momento técnico crucial: la puesta en marcha del renovado Índice de Precios al Consumidor (IPC). Fuente: El Once

