Persiste la probabilidad de chaparrones hacia el comienzo de semana 

El estado del tiempo

El cierre del fin de semana transcurrirá con temperaturas primaverales, pero se pronostica un desmejoramiento de las condiciones climáticas hacia la noche, que se extenderá hasta la mañana del lunes. El pronóstico extendido para Paraná y zona.

El cielo se encuentra despejado este domingo en Paraná y se prevé baja probabilidad de chaparrones aislados hacia la noche; con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 27ºC con vientos de este rotando al sudeste.

Un frente frío avanzará a la franja norte argentina rápidamente en la primera parte del domingo. En la madrugada todavía habrá cierta inestabilidad con probabilidad de algunas lluvias débiles sobre la Costa Atlántica bonaerense, el AMBA y partes de Entre Ríos, mientras que el tiempo irá desmejorando además en las provincias del norte, en donde podrían activarse lluvias y tormentas aisladas en provincias como Santiago del Estero, Chaco y Formosa. Así lo pronosticó el meteorólogo Christian Garavaglia a Meteored. “Será una jornada con leve descenso de temperaturas máximas en el centro y norte de la Argentina debido al recambio de masa de aire y rotación de vientos”, comunicó.

En tanto, hacia el lunes se anuncian tormentas aisladas para la madrugada y mañana con temperaturas que rondarán entre los 16 y 22ºC con vientos que rotarán del este hacia el sudeste y luego al este nuevamente. Para el martes, en tanto, se espera una mejora en las condiciones climáticas con cielo parcialmente a algo nublado, una mínima prevista en 15ºC y una máxima de 27, con vientos del sudeste rotando al este.

El miércoles se mantendrán las temperaturas entre los 16 y los 27 grados, el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y los vientos soplarán del noreste rotando al este.

Para el jueves se mantendrán las condiciones con cielo mayormente nublado durante la mañana y cielo nublado durante la tarde, con temperaturas de entre 17 y 28 grados y vientos del este.

El viernes, en tanto, las temperaturas promedio se ubicarán entre los 16 y los 28 grados, el cielo permanecerá nublado y los vientos soplarán del sector este. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com