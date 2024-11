Pescadores celebraron buena temporada en Puerto Sánchez: capturaron un dorado de 14 kilos

Aseguran que las capturas son más abundantes

Un pescador de Puerto Sánchez comentó a Elonce que la temporada de dorado ha mejorado considerablemente, permitiendo capturas como la de un ejemplar de 14 kilos. Aunque se ven menos bogas y sábalos, la pesca en la zona es prometedora este año, con buena oferta de filet de tararira, mandubí y pati.

La temporada de pesca en Puerto Sánchez ha traído un respiro para los pescadores de la zona, quienes aseguran que las capturas son más abundantes y variadas en comparación con el año anterior. Entre las sorpresas recientes se encuentra un dorado de 14 kilos, un ejemplar que, según Dardi, pescador de la zona, “hace mucho no se veía”.

Dardi compartió su entusiasmo por el buen momento que atraviesan en Puerto Sánchez: “Esta es temporada de dorado, pero hace bastante tiempo no se veía uno tan grande en esta costa. Se ven dorados de 5 a 7 kilos, pero uno tan grande no ha habido”. Aunque admite que no se ha capturado en gran cantidad, considera que “el pescado está bien”.

Sin embargo, no todo es positivo. Dardi observó una notable reducción en especies como la boga y el sábalo. “Se han perdido totalmente”, afirmó, y explicó que esto podría estar relacionado con el inestable nivel del río. “El río crece 20 o 25 centímetros y baja a 30; cada vez más baja, no es que se mantiene, y por eso se ha perdido el sábalo, no hay donde producirlo”, explicó.

A pesar de estos desafíos, la variedad de pesca ha sido destacable. “Se ve un poco de todo: mandubí, pati, surubí más chico. Está saliendo pescado, y podemos trabajar”, aseguró. Además, mencionó que “para la peña estábamos complicados con el filet el año pasado, pero hoy ya no. Sacamos mucho filet de tararira, mandubí y pati; así que venimos bien y ojalá no se corte”.

El pescador también advirtió sobre el impacto de la palometa, que afecta especialmente en temporadas de aguas más cálidas. “Hay mucha palometa que se come los pescados y es una temporada en la que se pone brava porque el agua se calienta”, comentó.

En cuanto a los precios de las distintas especies, Dardi detalló que “el dorado despintado está a $3.500 el kilo, el surubí a $4.500, y el mandubí y el pati a $2.500. El filet de tararira está a $5.500”, reflejando un mercado que parece estabilizarse con las capturas de la temporada. Fuente: El Once

