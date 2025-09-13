Plazo fijo: cuánto ganás con $4.000.000 a 30 días en Banco Nación y otras entidades

El Banco Nación se convirtió en un punto de referencia clave para medir las ganancias de una inversión de $4.000.000 a 30 días, tanto de manera presencial como en modalidad online.

Banco Nación: diferencias entre sucursal y home banking

De acuerdo con el simulador del Banco Nación, invertir $4.000.000 por 30 días en una sucursal generó intereses por $113.424,66, lo que elevó el monto final a $4.113.424,66.

En cambio, al optar por la modalidad electrónica, el rendimiento fue mayor: los intereses alcanzaron $154.520,55, llevando el capital a $4.154.520,55.

Las diferencias se explican en las tasas: en sucursal, la TNA es de 34,50% y la TEA de 40,52%, mientras que en la opción online la TNA sube al 47,00% y la TEA al 58,59%

Rendimientos en otros bancos

La comparación con otras entidades muestra contrastes importantes. Por ejemplo, Banco Macro ofrece un 48% de tasa, con una ganancia de $160.000, mientras que Banco Provincia y Banco Galicia, con una TNA del 41%, otorgan alrededor de $136.600.

Los bancos digitales y regionales ofrecen cifras más competitivas: Banco del Sol y Banco VoII, con un 55% de tasa, permiten ganar $183.300 en 30 días. En tanto, Banco Córdoba paga $173.300 con una tasa del 52% y Banco Meridian llega a $181.700 con una TNA del 54,5%.

En contraste, algunas entidades presentan rendimientos bajos, como Banco de Formosa, que con un 32% otorga apenas $106.600, o Banco Masventas, con un 30% y $100.000 de ganancia.

Un panorama en movimiento

Las actualizaciones de tasas muestran que los plazos fijos siguen siendo una herramienta de resguardo para quienes buscan previsibilidad. Sin embargo, la diferencia entre bancos y modalidades (sucursal u online) resulta clave a la hora de maximizar la renta. Fuente: El Once

