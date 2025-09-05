Por la suba de tasas, los bancos endurecen requisitos para créditos hipotecarios

Ante este panorama, muchas personas modificaron sus búsquedas: optan por departamentos más chicos, viviendas en barrios más accesibles o directamente vuelcan sus planes hacia el mercado de alquiler.

Operaciones frenadas y nuevos obstáculos

Daniel Bryn, analista del mercado inmobiliario y responsable de Zipcode, explicó que “hubo operaciones prácticamente cerradas que se frenaron a último momento: compradores con la aprobación inicial que, cuando el banco recalculó, se encontraron con nuevas exigencias o con montos menores al esperado”.

Según detalló, los bancos endurecieron los “scorings” —los análisis de perfil crediticio— y ahora piden más antigüedad laboral o permanencia como clientes. “En otros casos directamente suspendieron líneas ya preaprobadas. Son distintas las explicaciones, pero todas apuntan a hacer menos operaciones con crédito”, añadió a Tn.

Un mercado condicionado por la suba de tasas

El economista Andrés Salinas, docente de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), vinculó estas trabas al contexto financiero: “Obviamente todas las tasas subieron producto de la escasez de pesos en el sistema. La tasa de interés es el costo del dinero: hay menos dinero, entonces cuesta más”.

Actualmente, Banco Macro llevó su tasa al 15% para clientes con acreditación de haberes; el Hipotecario la fijó en 11,9% y Galicia en 11,5%. “Hoy los bancos son más selectivos en la concesión de créditos hipotecarios y, ante el aumento de la demanda, ajustan las condiciones a esta nueva realidad”, señaló.

Líneas preferenciales como alternativa

A pesar de la tendencia restrictiva, algunos bancos ofrecen líneas especiales con tasas más competitivas. El Banco Ciudad lanzó un plan en zonas específicas del microcentro y la zona sur de la capital, con una tasa de 4,5%, casi la mitad de la línea general, que se ubica en 8,1%.

En tanto, el Banco Nación también compite con una tasa del 4,5% para el mercado general, ampliando la oferta para quienes logran reunir las condiciones de ingreso y garantías. Fuente: El Once

