Por primera vez, la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura no será el 15 de febrero

Finalmente, este lunes, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, confirmó a Página Política que la apertura de sesiones se trasladará al miércoles 18 de febrero a las 11. De esta manera, la fecha originalmente prevista para el 15 se reprograma para un día hábil, asegurando así que el acto institucional reciba la relevancia que requiere en un contexto de especial trascendencia política para la provincia.

Sesiones preparatorias sin modificaciones

El cambio de fecha para la apertura formal de las sesiones ordinarias no altera las sesiones preparatorias, que se realizarán como estaba previsto. El miércoles 11 de febrero, ambas cámaras celebrarán las sesiones de organización. En Diputados, el acto comenzará al mediodía, mientras que en el Senado se llevará a cabo a las 17. Estos encuentros iniciales no se ven afectados por el aplazamiento de la apertura y se desarrollarán con normalidad, permitiendo a los legisladores definir las estructuras internas de sus respectivas cámaras para el nuevo período. Fuente: El Once