    Pre- Inscripciones a “Cursos de Formación Profesional” Dependientes del CGE

    La Municipalidad de Nogoyá en conjunto con la Escuela Técnica de Aranguren, invitan a los vecinos mayores de 18 años que tengan la primaria completa, a pre-inscribirse en los “Proyectos de Formación Profesional” en:
    🔸️ Abañil
    🔸️ Reparador de equipos de refrigeracion.
    🔸️ Montador electricista domiciliario.
    🔸️ Montador sanitario domiciliario.
    Por mayor información, podrán dirigirse a Maipú 1347, al Área de la Mujer, Género y Diversidad en el horario de 7.30 a 13.o al teléfono: 3435-521851.
    Las pre-inscripciones estarán abierta hasta el miércoles 25 de febrero de manera presencial.

