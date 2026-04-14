Preocupación por la salud de Luis Brandoni tras sufrir una caída en su casa

La noticia se conoció en el marco de la suspensión de funciones de “Quién es quién”, la obra teatral que protagoniza junto a Soledad Silveyra en el teatro Multitabaris. La puesta ya había sido interrumpida días atrás debido a un problema de salud de la actriz, lo que obligó a reordenar la cartelera.

Según explicó el productor Carlos Rottemberg, el episodio ocurrió el sábado en el domicilio del actor. “Está en observación a partir de una caída. Esto requiere unos días de evaluación y recuperación en un sanatorio”, detalló en declaraciones a Teleshow.

Parte médico y evolución del cuadro

El productor llevó tranquilidad al aclarar el diagnóstico inicial de Brandoni: “No es un ACV, como se dijo en un principio, sino un hematoma producto del golpe, que hay que controlar hasta su absorción”. De esta manera, se descartaron versiones más graves que habían circulado en un primer momento.

El actor permanece bajo seguimiento médico constante mientras se monitorea la evolución del hematoma, producto del impacto sufrido en la caída. Por el momento, los profesionales decidieron mantenerlo internado por precaución.

Suspensión de la obra y ajustes en cartelera

La situación obligó a extender la suspensión de la obra “Quién es quién”, que ya había sido interrumpida por la dolencia de Silveyra. En principio, se esperaba su regreso a escena en los próximos días, aunque todo dependerá de la evolución clínica de ambos protagonistas.

La producción evalúa alternativas para reorganizar el calendario de funciones, mientras el público aguarda definiciones sobre la continuidad del espectáculo en el teatro porteño.

Antecedentes y recuperación

No es la primera vez que la salud de Brandoni impacta en la actividad teatral. Durante el verano, el equipo ya había debido modificar la temporada por recomendaciones médicas, lo que generó ajustes en la programación.

Por ahora, la prioridad está puesta en la recuperación del actor. Su entorno mantiene expectativas positivas respecto a su evolución, mientras se espera que en los próximos días pueda definirse su regreso tanto a su domicilio como, eventualmente, a los escenarios. Fuente: El Once

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