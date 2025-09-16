Presupuesto 2026: las claves sobre el dólar, la inflación y el déficit cero

Javier Milei

El jefe de Estado confirmó que el proyecto fue enviado al Congreso con la meta de sostener el déficit cero y avanzar en la baja de la inflación, además de proyectar un aumento en términos reales del gasto en salud, educación y jubilaciones, condicionado a la recaudación y la evolución de los precios.

Las principales variables del Presupuesto

Déficit cero

El Gobierno proyectó un superávit primario del 1,5% del PBI y un excedente financiero del 0,3% para 2025 y 2026. Los cálculos oficiales prevén que el gasto público alcance el 15,3% del PBI, mientras que la recaudación llegaría al 15,6%.

Inflación

La pauta inflacionaria estima un 24,5% interanual en 2025 y un 10,1% en 2026. Para lo que resta del año, el Ejecutivo proyecta un incremento cercano al 1% mensual, mientras que la meta para el próximo año implicaría un IPC inferior al 1% mensual.

Dólar

El Presupuesto establece un dólar a $1.325 hacia fin de 2025 y a $1.423 en 2026, lo que representa una apreciación cambiaria respecto de la cotización actual, que cerró en $1.467.

Crecimiento y comercio exterior

El Ejecutivo proyectó que la economía crecerá 5,4% en 2025, tras una caída del 1,3% en 2024, y que se expandirá otro 5% en 2026. El consumo privado aumentaría 4,9% el próximo año, mientras que la inversión subiría 9,4%.

En el frente externo, las exportaciones alcanzarían US$ 112.000 millones con una suba del 9,1%, mientras que las importaciones llegarían a US$ 118.000 millones con un alza del 12%. Esto provocaría un déficit comercial de US$ 5.751 millones en 2026, casi el doble del proyectado para 2025.

Recaudación tributaria

Los ingresos impositivos se calcularon en $90,3 billones para 2026, lo que equivale a un 8,7% del PBI. El IVA crecería 19%, Ganancias un 24,2% y los Derechos de Exportación 22,8%. El Gobierno proyectó además fuertes subas en impuestos a los combustibles y el monotributo.

En el texto enviado al Congreso, el Ejecutivo reconoció que la recaudación se verá afectada por la reducción de aranceles a las importaciones y la finalización del Impuesto PAIS, vigente hasta 2024. (Fuente: Clarín)

