Presupuesto 2026: prevén recorte de personal en el Congreso y baja real de recursos

Esa cifra representa un aumento nominal del 9,8% respecto al año anterior, pero implica una caída del 3,8% en términos reales al descontar la inflación proyectada del 14,1%. El Gobierno enmarcó la iniciativa en una política de austeridad y reducción del gasto político, con énfasis en la eficiencia administrativa.

Reducción de personal

Uno de los ejes del plan es la disminución de la planta de trabajadores: de los 14.402 empleados actuales se pasará a 13.454, lo que significa 948 menos, una reducción del 6,6%.

Este recorte permitirá que, pese a la contracción presupuestaria global, los salarios tengan un repunte en términos reales. La masa salarial consolidada registrará un incremento del poder adquisitivo del 10,9%.

De esta manera, el Ejecutivo busca sostener el funcionamiento legislativo con menos personal, priorizando la recomposición salarial de los trabajadores que permanezcan.

En la Cámara alta, presidida por Victoria Villarruel, el gasto previsto asciende a $180.475 millones, con una dotación de 5.018 empleados, cifra similar a la del año pasado.

En Diputados, bajo la conducción de Martín Menem, la asignación será de $218.103 millones. La planta se reducirá a 4.557 trabajadores, es decir, 627 menos que en 2025.

Este ajuste impactará en una mejora salarial del 10,5% en términos reales para los empleados de la Cámara baja.

Estabilidad en términos reales

De acuerdo a la proyección oficial, entre el inicio de la gestión de Javier Milei y el Presupuesto 2026, el gasto global del Congreso se mantuvo prácticamente estable en términos reales.

En ese período, el incremento fue apenas marginal: un 0,2%, lo que refleja la continuidad de la política de contención del gasto político. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com