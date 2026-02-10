Primer fin de semana extralargo de 2026: cuántos días son feriados por Carnaval

Cuántos días son feriados por Carnaval 2026

Los feriados de Carnaval son dos y están pautados este año para el lunes 16 y martes 17 de febrero, según lo establece el calendario oficial de feriados que publica la Jefatura de Gabinete. Estas dos jornadas tienen carácter de feriados inamovibles, lo que garantiza un fin de semana extralargo de cuatro días, al sumarse al sábado 14 y domingo 15 de febrero.

¿Por qué se celebra Carnaval en la Argentina?

Se trata de una festividad de gran arraigo en la cultura argentina, conocida por sus celebraciones, murgas y desfiles. Históricamente, representa un período de fiesta y libertad previo al inicio de la Cuaresma, los 40 días de sobriedad y reflexión que anteceden a la Semana Santa y culminan con la celebración de la Pascua.

Si bien sus fechas varían cada año, su origen está relacionado con el calendario litúrgico católico, que define la Cuaresma en función de los ciclos lunares y, por ende, la Pascua.

La celebración del Carnaval se extiende por todo el país, pero hay epicentros destacados que atraen a miles de visitantes. Gualeguaychú, en Entre Ríos, es ampliamente reconocida como la capital nacional de esta festividad, famosa por sus imponentes corsos y desfiles multitudinarios.

¿Qué sucede si debo trabajar durante los feriados de Carnaval?

Al ser feriados nacionales garantizados por ley, específicamente por la Ley 27.399 y tal como lo define la Ley de Contrato de Trabajo, las personas que sean convocadas a su puesto de trabajo durante el lunes 16 o el martes 17 de febrero deberán cobrar el doble de una jornada laboral regular. Este mecanismo busca compensar el día de descanso obligatorio establecido por la normativa.

El calendario completo de feriados nacionales y días no laborables de 2026

Además de los feriados de Carnaval en febrero, el año presenta una serie de jornadas de descanso que buscan conmemorar fechas históricas y religiosas, así como fomentar el turismo. A continuación, se detalla la lista completa, mes a mes, de todos los feriados y días no laborables de este año para una organización anticipada de las actividades personales y laborales:

Febrero

-Lunes 16 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).

-Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).

Marzo

-Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.

-Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

-Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

-Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

-Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

-Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

-Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

-Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

-Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

-Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

-Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

-Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

-Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

-Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

-Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

-Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible). Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com