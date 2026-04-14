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    Programa Municipal de Profesionalización Digital

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    Desde la Dirección de Modernización, lanzaron el Programa Municipal de Profesionalización Digital. Se trata de una iniciativa pensada para fortalecer las capacidades digitales del personal municipal y mejorar la gestión diaria.
    👉 Capacitación en Excel, Word, redacción administrativa, organización del trabajo y atención ciudadana.
    📅 De mayo a octubre
    📍 Punto Digital
    🎓 Con certificación oficial municipal
    📌 Los interesados podrán inscribirse👇🏽:
    🔸️Creemos en un Estado más eficiente, más ordenado y preparado para dar mejores respuestas.

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