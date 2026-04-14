Nogoyá
Desde la Dirección de Modernización, lanzaron el Programa Municipal de Profesionalización Digital. Se trata de una iniciativa pensada para fortalecer las capacidades digitales del personal municipal y mejorar la gestión diaria.
Capacitación en Excel, Word, redacción administrativa, organización del trabajo y atención ciudadana.
De mayo a octubre
Punto Digital
Con certificación oficial municipal
Los interesados podrán inscribirse:
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