Prohíben sueros y descartables tras detectar bacterias en pacientes oncológicos

La ANMAT ordenó frenar el uso de varios lotes de sueros, heparina y descartables tras un brote bacteriano que afectó a pacientes oncológicos en Chubut.

La ANMAT inmovilizó múltiples lotes de soluciones inyectables y descartables luego de que un brote bacteriano afectara a pacientes oncológicos internados en Chubut. Pero la medida se extiende a todo el país.

En carácter preventivo se determinó la inmovilización de los siguientes lotes y prohibición de uso de los productos:

Especialidades medicinales:

Dextrosa al 5% en Agua / Suero Rivero Maxfusor Plus 51-AP, Solución Inyectable (500 ml) 5% (5g/100 ml). Vía: Infusión intravenosa. “Venta bajo receta”, Lote: 0224102 – vto. mayo 2026. Certificado Nº 38.995Dextrosa / Solución Dextrosa Jayor, Solución parenteral de gran volumen (250 ml) 5% (5 g/100 ml). Vía: Uso inyectable intravenoso. “Uso exclusivo Hospitalario”, Lote: 22755 – vto. 08/2028. Certificado Nº 58.128Dextrosa / Solución Dextrosa Jayor, Solución parenteral de gran volumen (500 ml) 5% (5 g/100 ml). Vía: Uso inyectable “Uso exclusivo Hospitalario”, Lote: 20832 – vto. 09/2027. Certificado Nº 58.654Cloruro de Sodio 0,9% / Solución Fisiológica Bina Pharma, Solución Inyectable – IV (500 ml) 0,9% (0,9 g/100 ml). Vía: IV (Intravenosa). “Uso profesional exclusivo”, Lote:1021-2 – vto. 05/2026. Certificado Nº 59.243Cloruro de Sodio 0,9% / Solución Fisiológica Jayor, Solución parenteral de gran volumen (250 ml) 0,9% (0,9 g/100 ml). Vía: Uso inyectable intravenoso. “Uso exclusivo hospitalario”, Lote: 22651 – vto. 08/2028 Certificado Nº 58.129Heparina Sódica / Heparina Duncan, Solución inyectable (Frasco ampolla 5 ml) 5000 UI/ml. Vía: Inyectable SC – I.V. “Envase hospitalario” / “Venta bajo receta”, Lote:391-514 – vto. 12/2026. Certificado Nº 55.788Dextrosa / Solución Dextrosa Jayor, Solución parenteral de (500 ml) 5% (5 g/100 ml). Vía: Uso inyectable Uso exclusivo Hospitalario, Lote: 20676 – vto. 09/2027. Certificado Nº 58.654Clorhexidina Digluconato / Pervinox Incoloro, Solución (spray) 1,0 g/100 ml. Vía: Tópica. Desinfectante, antiséptico para pequeñas heridas, quemaduras leves o raspaduras, Lote: L8810A – vto. 04/2027. Certificado Nº 46.378Cloruro de Sodio 0,9% / Solución Fisiológica Jayor, Solución parenteral de gran volumen (500 ml) 0,9% (0,9 g/100 ml). Vía: Uso inyectable intravenoso. “Uso exclusivo Hospitalario”, Lote: 21084 – vto. 11/2027. Certificado Nº 58.129

Productos médicos:Aguja HUBER 21G. Aguja con alas, puerto de inyección en Y y adaptador de extensión. Medida: 21G x 25mm. Condición de uso: “Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias”, Fecha de fabricación: 10/2024. Fecha de vencimiento: 09/2029. Lote: 241030. Origen: China. PM 1440-141. Importado por EURO SWISS S.A.Set de Infusión I.V. (REF: 2005.TV14.MCM) Set de infusión (macrogoteo) con puerto de inyección en Y. Vía: Para infusión I.V. “Desechar después de un solo uso”. Condición de uso “Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias”. Fecha de fabricación: 2024-07. Vencimiento: 2029-06, Lote: A124092. Origen: India. PM 1440-64. Importado por EURO SWISS S.A.Jeringa Desechable Estéril CORONET. Jeringa 10ml sin aguja. Luer Slip. 10ml. “Producto de un solo uso”. Fabricación 2024-12. Vencimiento: 2029-11, Lote: SO2122410. Origen: India. PM 236-98. Importado por SEISEME S.A.Aguja Hipodérmica Desechable BREMEN. Aguja 18G x 1 1/2″ (1.2 x 40 mm). Vía: Hipodérmica. Condición de uso “Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias”. Vencimiento: 2027/06, Lote: 220601. Origen: China. PM 236-59. Importado por SEISEME S.A.

La medida se inició a partir de una notificación enviada por la Dirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud de la provincia de Chubut, por un brote de Klebsiella pneumoniae, que afectó a 13 pacientes oncológicos.

Según lo informado en el reporte, presenciaron un brote de Klebsiella pneumoniae con resistencia natural a ampicilina. Del análisis de los casos descubrieron que los pacientes afectados habían recibido los productos mencionados durante su internación.

Ante este hallazgo, la institución tomó muestras para hemocultivos y retrocultivo.

Esta Administración Nacional indica preventivamente a los profesionales y a las instituciones sanitarias no hacer uso de los lotes de los productos mencionados hasta tanto se establezca la medida regulatoria y concluyan las investigaciones del caso.

Asimismo, se solicita a las autoridades sanitarias provinciales informar si hay alertas jurisdiccionales y/o nuevos casos relacionados. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com