Prohíben un perfume por riesgo sanitario y ordenan retirarlo del mercado

La decisión alcanza específicamente al lote 1469 con vencimiento en junio de 2027, luego de que se identificara la presencia de partículas extrañas en el producto, lo que motivó una investigación en el área de Cosmetovigilancia.

Según se informó, el cosmético se encontraba registrado ante la ANMAT, pero el lote cuestionado no fue elaborado en el establecimiento habilitado declarado, lo que generó sospechas sobre su origen y condiciones de fabricación.

Irregularidades en la producción

Durante el análisis, se constató que el laboratorio consignado en el rótulo negó haber participado en la elaboración del lote investigado. Esto llevó a concluir que se trataba de una posible usurpación de datos del establecimiento habilitado.

Por su parte, la firma titular del producto reconoció que el lote fue producido en una etapa experimental, en instalaciones no habilitadas, y que algunas unidades salieron del control interno antes de cumplir con los requisitos regulatorios vigentes.

Ante este escenario, la ANMAT consideró que no es posible garantizar la seguridad, calidad ni eficacia del producto, debido a la falta de información sobre su composición y condiciones de elaboración.

Medidas y acciones sanitarias

Además de la prohibición, el organismo ordenó el retiro del mercado de todas las unidades correspondientes al lote afectado y dispuso la apertura de un sumario sanitario contra la empresa responsable.

También se comunicó la medida a autoridades sanitarias de todo el país y organismos vinculados a la defensa del consumidor, con el objetivo de evitar la circulación del producto en plataformas físicas y digitales.

La disposición se enmarca en la normativa vigente que prohíbe la comercialización de productos ilegítimos o elaborados fuera de los estándares sanitarios, y busca proteger a los consumidores de posibles efectos adversos derivados de su uso. Fuente: El Once

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