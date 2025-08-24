Pronostican un domingo muy frío en Entre Ríos: la mínima rondaría entre los 3 y 4ºC

Paraná, Nogoyá, La Paz, Villaguay, Diamante y Victoria contarán con mínimas de cuatro grados centígrados durante este domingo, aunque posteriormente la temperatura se elevará hasta los 20ºC.

La misma situación sucederá en los departamentos Concordia, San Salvador, Federal, Feliciano y Federación. Contará con un cielo despejado durante todo el día, aunque se anticipa que podrían aparecer algunos nubarrones.

El sur de Entre Ríos será el que tendrá el clima más frío del domingo en la provincia. Se precisó desde el SMN que los departamentos Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, Colón, Islas y Tala tendrán temperaturas que podrían alcanzar los tres grados centígrados. Por otra parte, la máxima subiría hasta los 19ºC.

¿Qué se anticipa para el resto del país para la próxima semana?

A partir del lunes se prevé un cambio marcado en el patrón meteorológico. El viento rotará al sector norte, disminuyendo su intensidad y generando un progresivo ascenso térmico tanto en la región central como en el norte argentino, indicó Meteored.

Este nuevo escenario estará acompañado por condiciones de estabilidad, ya que la humedad disponible será muy escasa durante buena parte de la semana. Predominarán los cielos despejados y el ambiente soleado, lo que permitirá que las temperaturas mínimas se moderen y las máximas alcancen valores más propios de la primavera. Fuente: El Once

