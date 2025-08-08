Pronostican un fin de semana con buen tiempo: sube la temperatura y habrá poca humedad

Estas condiciones se mantendrán durante varios días consecutivos. “Será un período poco habitual para lo que va del invierno, con escasa nubosidad, aire seco y temperaturas que irán en ascenso”, adelantó el meteorólogo, Leonardo De Benedictis

Se estima que esta racha se extienda por al menos cinco o seis jornadas, “ofreciendo un respiro de la humedad persistente que caracterizó a julio y el inicio de agosto”.

El escenario previsto no incluye lluvias ni eventos significativos de inestabilidad en el centro y norte del país, lo que acentúa el contraste con semanas anteriores, cuando la humedad fue una constante. Este respiro genera “una sensación anticipada de primavera, aunque su duración será limitada”, advirtió el especialista.

Condiciones estables en la mayor parte del país

Las condiciones estables dominarán gran parte del país durante el fin de semana, especialmente en el centro y norte argentino. La circulación “de aire norte será clave para el ascenso térmico, con jornadas más soleadas y temperaturas más templadas. Se prevé un contenido muy bajo de humedad, lo que contribuirá a mantener el cielo mayormente despejado”.

Para hoy en Entre Ríos se prevé cielo mayormente y registros térmicos que no superarían los 15 grados.

Siempre con muy buenas condiciones de tiempo, el ascenso de temperatura empezará a notarse mañana con mínimas de cinco grados y máximas de 18 ºC. Asimismo, se acentuará el domingo cuando las marcas en los termómetros durante la tarde se acercarán a los 20 grados.

Este progresivo incremento se hará más notorio en los primeros días de la semana venidera cuando se superen los 20 grados.

Nuevo cambio de tiempo

Este patrón “representa un cambio significativo respecto de los últimos dos meses, donde la nubosidad y la humedad fueron protagonistas. Ahora, por unos días, el panorama será opuesto, con una marcada mejora en las condiciones del tiempo y sin lluvias a la vista”, explicó De Benedictis en Meteored.

Sin embargo, alertó que esta estabilidad no será permanente. Después de mediados de la semana se anticipa “un nuevo ingreso de aire frío que volverá a hacer descender las temperaturas. Por el momento, no hay señales de inestabilidad generalizada asociada a este cambio, pero se tratará de una interrupción al breve respiro primaveral”. Fuente: El Once

