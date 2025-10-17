Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Noticias Provinciales Sociedad

    Pronostican un viernes inestable y un fin de semana agradable

    Nogoyá Times Posted on
    En el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) cesó el alerta por tormentas que regía para Entre Ríos, aunque existe probabilidad de lluvias en la provincia. El fin de semana estará agradable, con máximas cercanas a los 22 grados. 
    El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico y anunció que cesó la alerta por tormentas para parte de Entre Ríos, aunque mantiene advertencias por lluvias débiles o aisladas en algunos sectores.

     

    Durante la jornada del viernes se aguardaba un clima inestable, con potencial de tormentas localizadas. En días recientes el alerta vigente era de nivel amarillo, que apuntaba a tormentas de variada intensidad —algunas localmente fuertes— con ráfagas, actividad eléctrica y acumulados que podían alcanzar hasta 80 mm en zonas puntuales. Se había recomendado precaución en departamentos como Gualeguay, Victoria, Nogoyá, Diamante, Paraná, La Paz, Villaguay, Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador.

    Para este viernes, las temperaturas se esperan más frescas respecto de días anteriores, con una máxima prevista de 26 °C y mínima de 22 °C y con probabilidad de lluvias.

     

    Fin de semana

    Para este sábado se anticipa que el frente frío avanzaría hacia el norte del país, dejando lluvias más significativas en provincias como Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. Pero en gran parte del territorio se proyectó una mejora de las condiciones, con descenso térmico y vientos del sur.

     

    En Entre Ríos, la previsión indicaba una máxima de 26 °C y mínima cercana a 13 °C, con cielo parcialmente nublado.

     

    El domingo, día de la Madre, se esperaba cielo mayormente nublado y temperaturas entre 14 °C (mínima) y 25 °C (máxima). Si bien el ambiente sería más estable, podrían persistir algunas nubes dispersas. Fuente: El Once

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like