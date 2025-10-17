Pronostican un viernes inestable y un fin de semana agradable

Durante la jornada del viernes se aguardaba un clima inestable, con potencial de tormentas localizadas. En días recientes el alerta vigente era de nivel amarillo, que apuntaba a tormentas de variada intensidad —algunas localmente fuertes— con ráfagas, actividad eléctrica y acumulados que podían alcanzar hasta 80 mm en zonas puntuales. Se había recomendado precaución en departamentos como Gualeguay, Victoria, Nogoyá, Diamante, Paraná, La Paz, Villaguay, Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador.

Para este viernes, las temperaturas se esperan más frescas respecto de días anteriores, con una máxima prevista de 26 °C y mínima de 22 °C y con probabilidad de lluvias.

Fin de semana

Para este sábado se anticipa que el frente frío avanzaría hacia el norte del país, dejando lluvias más significativas en provincias como Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. Pero en gran parte del territorio se proyectó una mejora de las condiciones, con descenso térmico y vientos del sur.

En Entre Ríos, la previsión indicaba una máxima de 26 °C y mínima cercana a 13 °C, con cielo parcialmente nublado.

El domingo, día de la Madre, se esperaba cielo mayormente nublado y temperaturas entre 14 °C (mínima) y 25 °C (máxima). Si bien el ambiente sería más estable, podrían persistir algunas nubes dispersas. Fuente: El Once