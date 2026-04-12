Pronostican una jornada otoñal con 27ºC de máxima, pero pronto regresarían los chaparrones

De hecho, para este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia cielo parcialmente a mayormente nublado por la madrugada y mañana, pero desmejorando hacia la tarde noche para cuando se prevén chaparrones y tormentas aisladas, respectivamente. Es más, por la tarde, los vientos del noreste serán moderados y a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Según el SMN, las marcas térmicas rondarán entre los 16 y 26ºC.

Anuncian una máxima de 27ºC para este domingo en Paraná, pero para la hacia la tarde noche de este lunes se prevén chaparrones y tormentas aisladas, respectivamente. Los detalles del pronóstico extendido.

Pronóstico del tiempo. El cielo en la capital entrerriana se presenta parcialmente nublado y para la jornada se prevé que las temperaturas oscilen entre los 13 y 27ºC con vientos del noreste rotando al este hacia la noche.

Una señal de que la atmósfera empieza a cargarse será la interacción entre el aire cálido y húmedo preexistente y el ingreso de un frente frío hacia el centro-este del país.

Para el martes, en tanto, se pronostican lluvias aisladas por la mañana y chaparrones por la tarde noche, con una mínima estimada en 18ºC y una máxima prevista de 25. Los vientos del norte serán leves a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

De hecho, para el martes rige una alerta amarilla por tormentas para el norte entrerriano y alcanzará a los departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador. Según al SMN, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

“Las tormentas estarán acompañadas fundamentalmente por persistentes y abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h”, anunció el organismo pronosticador.

“Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma localizada”, comunicó el SMN.

El miércoles 15 es el día en el que las precipitaciones pueden ser más persistentes porque se anuncian chaparrones para toda la jornada en Paraná. No se esperan cambios significativos en las temperaturas, y estará algo ventoso del sudeste por la mañana.

El tiempo mejorará y a partir del jueves 16 se mantendrá sin riesgo de precipitaciones, con cielo mayormente nublado con registros térmicos que rondarán entre los 17 y 25ºC; los vientos soplarán del sudeste. Fuente: El Once

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