Pronostican una semana primaveral, pero prevén que agosto cerrará con inestabilidad

Meteorología

El viento norte traerá temperaturas y humedad en aumento, con varios días primaverales. Sin embargo, todo apunta a que agosto cerrará con inestabilidad. No se descarta que aparezca la tormenta de Santa Rosa para mantener viva la tradición.

Semana primaveral. “La circulación de viento norte será la protagonista de la última semana de agosto en Argentina”, indicó el meteorólogo, Leonardo De Benedictis. Este patrón “favorecerá un marcado aumento de la temperatura y un progresivo incremento en la humedad, generando condiciones muy similares a las de la primavera en pleno invierno. El escenario predominante será de estabilidad, con poca nubosidad y buena presencia de sol en la zona central y norte del país”. Con tiempo primaveral Durante los próximos días, “la circulación de aire del sector norte se mantendrá persistente, asegurando temperaturas elevadas para la época y condiciones más propias de septiembre que de agosto”. En el centro y norte del país, “las marcas térmicas podrían superar los valores medios para el cierre del invierno, lo que sumado a la humedad en aumento aportará una sensación de ambiente primaveral generalizado”

En Entre Ríos se anuncian hasta el miércoles mínimas que estarán cerca de los 10 grados y máximas que superarán los 15°C.

Desde el jueves, las madrugadas serían con registros térmicos por encima de los 10 grados, mientras que por las tardes estarían rondando los 25 grados.

La tradición de la Tormenta de Santa Rosa

El 30 de agosto es la fecha en la que se conmemora a Santa Rosa de Lima, y con ella surge el mito de la tormenta asociada. “Aunque popularmente se considera que ese día ocurre un episodio de tormentas, los registros meteorológicos muestran que no siempre se da un evento de magnitud, aunque la coincidencia con fenómenos de inestabilidad es relativamente frecuente”, aclaró De Benedictis en Meteord.

Este año, los modelos meteorológicos de mediano plazo, “muestran indicios de inestabilidad para los días 30 y 31 de agosto en la zona central y el litoral argentino”.

Es por ello que “el escenario de humedad en aumento y persistente circulación del norte ofrece un marco favorable para que el mito de la Tormenta de Santa Rosa pueda, una vez más, encontrar sustento en la realidad” el sábado o domingo próximos. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com