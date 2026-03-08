Pronóstico del clima domingo

Meteorología

Para el domingo se prevé cielo mayormente nublado para la mañana y la ocurrencia de tormentas aisladas para la tarde, con ráfagas de viento noreste de entre 42 y 50 km/h. La mínima prevista será de 19ºC y la máxima ascenderá a los 29. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com