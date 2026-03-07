Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Noticias Provinciales Sociedad

    Pronóstico para este sábado

    Nogoyá Times Posted on

    Meteorología

    Para este sábado en Paraná, el SMN anuncia cielo mayormente nublado con marcas térmicas que rondarán entre los 18 y 27ºC; mientras que para el domingo se prevé cielo mayormente nublado para la mañana y la ocurrencia de tormentas aisladas para la tarde, con ráfagas de viento noreste de entre 42 y 50 km/h. La mínima prevista será de 19ºC y la máxima ascenderá a los 29.

    Hacia el comienzo de semana, en tanto, se pronostican chaparrones por la mañana y cielo mayormente nublado por la tarde con marcas térmicas que continuarán en ascenso debido a una máxima estimada en 30ºC. Fuente: El Once

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like