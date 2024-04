Propondrán pagar plus salarial a docentes con asistencia perfecta en Entre Ríos

Como será el incentivo por asistencia

Así lo anticipó el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso. Afirmó que discutirán los “detalles con el sindicato, pero no en el marco de la paritaria”, aclaró. El proyecto es similar al que anunció la provincia de Santa Fe.

El Gobierno de Santa Fe anunció este lunes la creación del programa “Asistencia Perfecta”, una serie de incentivos salariales mensuales y trimestrales, que busca premiar la asistencia docente. El incentivo se dividirá según el cargo del docente, y habrá tanto mensuales como trimestrales.

En el caso de un docente que recién inicia y cuenta con un solo cargo, percibirá una suma de $57 mil más en caso de tener asistencia perfecta durante un mes, y si se extiende por tres meses recibirá un adicional de $86 mil. Es decir, en caso de contar con asistencia perfecta durante tres meses, el docente percibirá aproximadamente $257 mil en concepto de incentivo.

Lo mismo ocurre con los docentes de cargo más altos, con la diferencia de que las sumas son más elevadas. Cobrarían $114 mil por mes y $257 mil por trimestre, algo así como $500 mil extras.

El “incentivo por asistencia” en Entre Ríos

El ministro de Gobierno de Entre Ríos, Manuel Troncoso, adelantó que trabajan en el pago de un plus a docentes que no falten, similar al anunciado en la vecina provincia de Santa Fe.

Troncoso adelantó que se propondrá el pago de un plus salarial para los docentes que tengan asistencia perfecta al aula, como sucede en Santa Fe, donde presentaron el programa Asistencia Perfecta.

El ministro señaló que el proyecto se está terminando de delinear, pero que -según su mirada- no debería beneficiar a maestros que realicen medidas de fuerza.

“La idea es que los docentes que estén al frente del aula tengan un plus 10% más de incentivo salarial, muy similar a lo que ocurre en Santa Fe. Es una decisión del Gobernador que entiende que es muy importante premiar y reconocer el trabajo del docente que está al frente del aula”, afirmó el ministro y adelantó que “tenemos que discutir algunos detalles con el sindicato, pero esto no es en el marco de la paritaria“, mencionó.

Discusión salarial

“En un contexto de enorme fragilidad económica, el gobernador ha hecho un esfuerzo titánico para recomponer salarios. Nuestro compromiso es que la paritaria sea abierta y transparente; y la creemos en una herramienta para rediscutir sueldos y también condiciones de trabajo”, dijo el funcionario en diálogo con radio UNER.

“No impusimos un aumento por decreto ni un porcentaje. Pero nosotros dijimos desde que asumimos que las subas iban a ser acordes a los ingresos. Los ajustes por inflación prácticamente no existen más”, agregó el Ministro. Fuente: El Once

