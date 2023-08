¿Qué dijo Mirtha Legrand sobre el romance de Javier Milei y Fátima Flórez?

El 2 de diciembre de 2022 coincidieron en la mesa de Mirtha Legrand la humorista Fátima Flórez y el economista Javier Milei. Durante el programa se animaron a hacer un diálogo con la artista caracterizando a Cristina Kirchner y se tomaron una foto juntos, pero nadie imaginó que entre ellos surgiría el amor.

Hasta Mirtha Legrand se sorprendió al escuchar la noticia cuando Marina Calabró confirmó la relación y los protagonistas no la negaron. En diálogo con Todo Noticias, la diva dijo: “No, creeme que no me di cuenta en ningún momento. Ahora vi el momento que se conocen en la mesa pero es todo cordial, como siempre. No me di cuenta del futuro romance, hoy cuando me enteré no podía creerlo, pero me alegro por todo, por el bien de los dos”.