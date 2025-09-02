Qué países dejarán de usar el sello en el pasaporte

Sin embargo, debido a las actualizaciones tecnológicas en los sistemas fronterizos alrededor del mundo, esto poco a poco dejará de existir. Desde octubre, 29 países de la Unión Europea anunciaron que dejarán de utilizarlo.

Tal como indicó el sitio especializado Travel Leisure, los gobiernos europeos que avanzan con esta medida pusieron en marcha un nuevo Sistema de Entrada/Salida (SEE, por sus siglas en inglés) de forma gradual a partir del próximo 12 de octubre, con una implementación completa prevista para el 10 de abril de 2026.

Esta autorización electrónica funciona como un sistema informático automatizado para el registro de terceros que ingresen al país para una estadía corta.

La nueva política, destinada a modernizar las fronteras, recopila los datos que figuran en los documentos de los viajeros, la fecha y el lugar de cada entrada y salida, una imagen facial y las huellas dactilares. De esta manera, se terminarán los sellos en los pasaportes, que fueron una tradición para los viajeros.

En enero de este año, Reino Unido implementó su propia tarifa de autorización electrónica de viaje (ETA), que ahora es obligatoria para la mayoría de los viajeros que llegan al país. Este trámite funciona como una especie de visa que se tramita de forma online.

Según recordó La Nación, Argentina ya había implementado este sistema en 2022. En ese entonces, el Gobierno de Alberto Fernández anunció la eliminación de los sellos estampados en papel tanto al ingreso como al egreso del país para hacer más rápido y sencillo el trámite.

Asimismo, la modificación también representa un impacto en el medio ambiente, ya que elimina la necesidad del uso de más papel y contribuye a la reducción de costos para el Estado.

Australia, Hong Kong y Singapur, por ejemplo, dejaron de emitir sellos en el pasaporte en 2012, según ABC News. Incluso, Estados Unidos comenzó a eliminar gradualmente el uso de sellos físicos.

Tal como advirtió Travel Leisure, nunca hay que poner un sello de recuerdo en los pasaportes oficiales que no esté autorizado por funcionarios oficiales de cada país. “Solo los funcionarios autorizados de países extranjeros pueden colocar sellos, hacer anotaciones o adiciones”, explicaron.

El objetivo de estas modificaciones es simplificar el sistema de los aeropuertos. Así, los países donde se dejará de usar el sello en los pasaportes son:

Alemania

Austria

Bélgica

Bulgaria

Croacia

Chequia

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Islandia

Italia

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Países Bajos

Noruega

Polonia

Portugal

Rumania

Eslovaquia

Eslovenia

España

Suecia

Suiza. Fuente: El Once

