Qué son los therians, un fenómeno que despierta curiosidad y debate

En los últimos tiempos, este sucede que viene ganando visibilidad desde las redes sociales, despertando curiosidad, debate y polémica.

En plataformas como TikTok y YouTube, comenzó a viralizarse este término que para muchas personas todavía resulta desconocido: therians. Videos, testimonios personales y comunidades online impulsaron el interés por esta identidad.

Los therians son personas que se identifican, a nivel interno, psicológico o espiritual, con un animal no humano. No se trata de disfraces, juegos ni de una puesta en escena para redes sociales, sino de una vivencia subjetiva que quienes la experimentan describen como profunda y persistente. El fenómeno tiene mayor presencia entre jóvenes y encontró en internet un espacio clave de expresión y contención.

Una identidad que va más allá de la apariencia

A diferencia de lo que suele mostrarse en algunos videos virales, las personas therians aclaran que no creen ser físicamente animales. La identificación se vincula a una conexión emocional, simbólica o mental con una especie determinada, como lobos, felinos, aves u otros animales.

Dentro de estas experiencias aparecen los llamados shifts, momentos en los que se perciben cambios en la forma de sentir, pensar o comportarse. Estos episodios no implican una pérdida de contacto con la realidad, sino una vivencia interna que cada persona interpreta de manera distinta.

Especialistas en salud mental señalan que, en la mayoría de los casos, esta identificación no constituye un trastorno psicológico. Suele relacionarse con procesos de exploración personal, búsqueda de identidad y necesidad de pertenencia, especialmente durante la adolescencia y la juventud.

Redes sociales, comunidad y debate

Las redes sociales cumplen un rol central en la expansión de la identidad therian. Permiten que personas de distintos lugares del mundo se conecten, compartan experiencias y encuentren espacios de validación. Al mismo tiempo, la viralización rápida también genera miradas simplificadas o burlas que refuerzan estigmas.

Desde la psicología y la sociología coinciden en que el crecimiento de estas comunidades refleja un contexto donde las identidades se expresan de forma más abierta y diversa. Por eso, remarcan la importancia de informar, escuchar y acompañar, en lugar de patologizar o ridiculizar automáticamente.

En definitiva, los therians forman parte de un abanico más amplio de expresiones identitarias contemporáneas. Comprender de qué se trata, con información y contexto, permite abordar el tema desde el respeto y el cuidado del bienestar, especialmente de jóvenes que encuentran en estas comunidades un espacio de pertenencia y expresión.

Lo que hasta hace poco parecía limitado al ámbito virtual ahora se traslada al espacio público. En algunas ciudades de Argentina y del mundo, ya comenzaron a realizarse encuentros de therians, una nueva tribu urbana. Fuente: El Once

