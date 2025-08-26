Quiénes tendrán fin de semana largo en septiembre pese a que no habrá feriado nacional

El lunes 29 de septiembre será feriado provincial por el día del Patrono, San Miguel Arcángel. Ese día será inhábil para la administración pública, los bancos y el sector escolar. Las guardias serán mínimas en los hospitales y los colectivos urbanos circularán con menos frecuencia que habitualmente.

Sin embargo, dicha jornada será optativa para comercios e industria, por lo que, generalmente, la actividad en dichos sectores es prácticamente normal.

Mientras tanto, los empleados de comercio tendrán en septiembre un descanso especial establecido por la Ley 26.541, que lo equipara a un feriado nacional. Se trata del Día del Empleado de Comercio, que tiene como fecha oficial el viernes 26 de septiembre de 2025, aunque podría trasladarse al lunes más cercano para confirmar un fin de semana largo. De ser así, coincidiría con el feriado provincial en Entre Ríos.

Asimismo, el sector escolar tendrá una fecha sin dictado de clases en septiembre. Será el jueves 11, Día del Maestro, dado que el 21, por el Día del Estudiante, este año cae domingo.

Feriados 2025. Archivo

Cuándo será el próximo fin de semana largo por feriado nacional

En lo que resta del año habrá pocos descansos extras. Como ya se expuso, en septiembre no habrá feriados nacionales, mientras que el 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, caerá domingo y no generará un fin de semana largo en ese mes, más allá de una iniciativa del sector turístico que pretende que el gobierno decrete el cambio de la jornada, hasta que por el momento no ha avanzado.

Así, el próximo fin de semana largo llegará recién el lunes 24 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. Esa fecha, al caer lunes, se sumará al sábado y domingo para ofrecer tres días de descanso consecutivos. Y para algunos serán cuatro días, puesto que el viernes 21 fue decretado como no laborable.

El calendario completo de feriados nacionales que quedan en 2025 en Argentina

Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable)

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible). Fuente: El Once

