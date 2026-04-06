Quini 6: 20 apostadores ganaron más de $16 millones en el Siempre Sale y uno es de Entre Ríos

En el Tradicional salieron el 34-22-20-29-43-27. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $1.662.602.136.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 32-39-20-30-41-19. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $1.662.602.136.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 06-36-33-29-13-17. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $789.176.682.

En el Siempre Sale hubo 20 ganadores que acertó los siguientes números: 07-12-06-08-35-41. Cobrará cada uno $16.665.085,80. Uno es de Entre Ríos.

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 993 ganadores y cada uno percibirá $156.092,65. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com