Quini 6: 21 apostadores ganaron más de $11 millones y tres son de Entre Ríos

Resultados del miércoles

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 9.500 millones de pesos.

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 9.500 millones de pesos.

En el sorteo Tradicional salieron el 36-12-29-33-09-21. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $650.000.000.

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 14-45-30-18-41-35. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.183.121.434.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 31-38-24-32-01-12. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $5.415.222.789.

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 24-09-30-17-34-40. Hubo 21 ganadores y cada uno se lleva $11.959.408,93. Tres son de Entre Ríos.

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 980 ganadores y cada uno percibirá $132.653,06. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com