Quini 6: 37 apostadores ganaron más de $7 millones en el Siempre Sale y ocho son de Entre Ríos

Resultados del miércoles

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 11.150 millones de pesos.

En el sorteo Tradicional salieron el 09-16-45-20-02-38. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.017.580.142.

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 39-38-04-24-19-23. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $2.410.404.586.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 28-34-19-37-32-41. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $6.147.003.708.

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 32-13-22-12-16-00. Hubo 37 ganadores y cada uno se lleva $7.441.168,99. Ocho son de Entre Ríos.

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 735 ganadores y cada uno percibirá $176.870,75. Fuente: El Once

