Quini 6: 66 apostadores ganaron más de $3.600.000 y los grandes pozos quedaron vacantes

En el sorteo Tradicional salieron el 19-04-44-12-40-39. El pozo quedó vacante y se acumulan $650.000.000.

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 04-15-20-29-16-35. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $3.329.314.998.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 31-36-04-22-15-11. El pozo quedó vacante y se acumulan para el próximo $706.725.189.

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 03-17-21-09-19-41. Hubo 66 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $3.656.106,82. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com