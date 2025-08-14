Quini 6 de $209 millones: el apostador jugó “al paso” en una agencia “con mucha suerte”

Premio millonario en el norte santafesino

En Tartagal, un apostador ganó 209 millones de pesos en el Quini 6. El ticket fue vendido en la agencia Don Carlos N° 9057. La identidad del ganador se mantiene en reserva.

En la localidad santafesina de Tartagal, un apostador se llevó un premio de 209 millones de pesos en el Quini 6. El ticket ganador fue vendido en la agencia Don Carlos N° 9057, propiedad de Ricardo “Nene” Villa.

Con 23 años de trayectoria al frente de la tómbola, Villa aseguró que es la primera vez que entrega un premio de esta magnitud. Sin embargo, su local ya había sido escenario de múltiples aciertos menores y premios especiales en distintas modalidades de la Lotería de Santa Fe, lo que le ha valido el reconocimiento de sus clientes como “agencia con mucha suerte”.

“Estamos muy contentos. La gente confía mucho en la jugada del Quini 6 y esta vez se dio, en un pueblito como el nuestro, a 350 kilómetros de Santa Fe capital”, expresó el agenciero en diálogo con Calchaqui en el mundo.

El ganador, cuya identidad aún no trascendió, habría adquirido el ticket “al paso”. Villa manifestó que respetará su privacidad, aunque expresó su deseo de que el premio quede en la localidad.

Próximo sorteo y pozos estimados

El domingo 17 de agosto, a las 21:15, se realizará el próximo sorteo, que tendrá los siguientes pozos estimados:

Tradicional: $1.450 millones.

La Segunda: $1.800 millones.

Revancha: $400 millones.

Siempre Sale: $245 millones.

Extra: $105 millones.

Qué es el QUINI 6 y cómo se juega

Se trata de un juego poceado. Esto quiere decir que el monto que se ofrece en premios (pozo) es variable, y corresponde a un porcentaje de lo recaudado. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se desarrolla desde 1988, siendo desde ese momento el juego favorito de todos los argentinos. Se realizan dos sorteos semanales los días miércoles y domingos a las 21.15.

El apostador elige al azar 6 números sobre un total de 46 que van desde el ’00′ al ’45 inclusive’ y con los mismos participa de las modalidades que elija. El Agenciero los carga en el sistema de su capturadora de apuestas, entregando un ticket al apostador.

El juego posee 3 modalidades de apuestas:

TRADICIONAL (Primer Sorteo y Segunda del Quini)

REVANCHA

SIEMPRE SALE

Los valores de apuestas, sujetos a actualizaciones, son:

Tradicional: $ 800

Revancha: $ 800 (del tradicional) +$ 400

Siempre Sale: $ 800 (del tradicional) + $400

Total: $1.600 (incluye participación en el Premio Extra sin costo adicional).

Las apuestas se recibirán hasta las 20:45 del sábado y el valor de cada una será de $4.000. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com