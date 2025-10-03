Quini 6 de $34.000.000 en Gualeguay: “El pálpito es que el ganador es de la ciudad”

La agenciera reconoció que fue una jornada inolvidable: aseguró que se trató de “una emoción muy grande, una sorpresa muy grata y una bendición haber entregado este premio”. En ese sentido, destacó que en tiempos difíciles, “da muchísima felicidad retribuir a nuestros clientes todos los años de confianza”.

Con 18 años al frente de la agencia, Lerman explicó que es la primera vez que entregan un premio de semejante magnitud. “Hemos tenido otros, pero nunca de este monto, por lo que representa una satisfacción enorme para todo el equipo y más que nada con la situación económica que estamos viviendo”, señaló.

Respecto a quién podría ser el afortunado, la titular del local deslizó que “el pálpito es que el ganador es de acá, probablemente una clienta frecuente”. Aunque aclaró que se trata de una intuición personal, recordó que la mayoría de quienes juegan en su agencia son vecinos de la ciudad o de zonas rurales cercanas que se acercan semanalmente a hacer sus apuestas.

Revuelo en la comunidad

La noticia se expandió rápidamente en Gualeguay, donde “todos se conocen” y cualquier novedad circula velozmente. Lerman admitió que “el revuelo es importante” y que la expectativa generada “ya se traduce en un mayor movimiento en la agencia”.

Finalmente, valoró el impacto positivo que genera el premio en la comunidad: “Que haya salido en Gualeguay es un orgullo. Muestra que los premios salen y que cualquiera puede ser el próximo ganador”. Fuente: El Once

