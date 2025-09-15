Quini 6 de más de $1.000.000.000 en Paraná: cuánto cobrará finalmente el ganador

Los detalles

Un apostador de Paraná se convirtió en millonario al acertar los seis números del Quini 6 Tradicional y llevarse más de $1.000 millones. Sin embargo, tras el descuento de impuestos, el monto efectivo que cobrará será significativamente menor.

Un apostador de Paraná ganó anoche más de mil millones de pesos en el Quini 6, tras acertar los seis números de la modalidad Tradicional. El billete ganador fue jugado en la agencia 001084-000, ubicada en calle Celia Torrá al 400, y convirtió en millonario a su propietario.

El sorteo se realizó el domingo en la Lotería de Santa Fe. En la modalidad Tradicional, los números favorecidos fueron 19-04-07-42-09-15. El afortunado acertó la combinación completa y se alzó con un premio total de $1.022.188.233,15.

Cuánto cobrará efectivamente el ganador

Aunque el pozo resultó histórico, la cifra que recibirá el ganador será menor a la anunciada. Esto se debe a que, por normativa vigente, a los premios de juegos de azar se les descuenta un porcentaje de impuestos cercano al 30%.

En consecuencia, la suma final que quedará en manos del apostador rondará los $715.531.763,20, lo que representa aproximadamente 500 mil dólares, tomando como referencia la cotización oficial del Banco Nación.

La identidad del flamante millonario no se dio a conocer por motivos de seguridad, aunque está claro que su vida experimentará un cambio radical tras este golpe de suerte.

Los otros sorteos del Quini 6

En la modalidad La Segunda, los números sorteados fueron 09-04-13-30-00-22, aunque no hubo ganadores. El pozo acumulado para el próximo sorteo asciende a $3.165.911.132.

Por su parte, en la Revancha salieron los números 40-31-15-34-41-12. Tampoco hubo ganadores, y el pozo próximo será de $500.000.000.

Finalmente, en el Siempre Sale, 15 apostadores acertaron los números 06-11-44-31-01-42. Cada uno de ellos cobrará un premio de $21.309.304,50. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com