Quini 6 de más de $17.000.000 en Entre Ríos: en qué localidad se jugó la boleta ganadora

Los números favorecidos en la modalidad Siempre Sale fueron 29, 31, 17, 33, 35 y 39. En total, 18 apostadores de distintas provincias compartieron el pozo acumulado, que superó los 319 millones de pesos. Cada uno de ellos se llevó una suma superior a los 17 millones.

Ganadores y pozo principal

En el sorteo Tradicional, los números sorteados fueron 43, 42, 36, 39, 11 y 29. Hubo un único ganador que acertó los seis números y se llevó $2.372.659.254. El afortunado es oriundo de El Bolsón, provincia de Río Negro.

Por su parte, en la modalidad La Segunda, los números que salieron fueron 34, 32, 24, 20, 05 y 14, pero no hubo ganadores. El pozo acumulado para el próximo sorteo asciende a $1.417.731.746.

En tanto, en La Revancha, las bolillas favorecidas fueron 45, 40, 42, 34, 25 y 43, aunque tampoco hubo ganadores, por lo que el monto acumulado para el próximo sorteo trepará a $4.446.892.548.

Próximo sorteo con millonario pozo

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el Quini 6 volverá a sortearse el próximo miércoles, con un pozo estimado total de $7.500 millones de pesos, uno de los más altos del año. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com