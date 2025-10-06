Quini 6 de más de $22 millones en Entre Ríos: en qué localidad se jugó la boleta ganadora

Un apostador de Entre Ríos se alzó con $22.144.300,71 en la modalidad Siempre Sale del Quini 6 correspondiente al sorteo del domingo. La agencia que vendió la boleta.

Pozos millonarios vacantes

Si bien la suerte llegó a Entre Ríos en la modalidad Siempre Sale, no hubo ganadores de los principales pozos millonarios del sorteo. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que el próximo sorteo pondrá en juego un total de $5.200 millones de pesos.

En el Tradicional, los números favorecidos fueron 05-32-06-44-09-34, pero ningún apostador acertó los seis, por lo que el pozo acumulado asciende a $1.196.820.734 para el próximo sorteo.

En la modalidad La Segunda, salieron los números 06-20-44-45-13-25 y tampoco hubo ganadores. El premio acumulado será de $650.000.000.

Por su parte, en la Revancha, los números sorteados fueron 22-21-19-15-03-43, sin apostadores afortunados. El pozo para la próxima edición alcanzará $2.433.324.105

Próximo sorteo y expectativa

Con los pozos principales vacantes, el próximo sorteo del Quini 6 promete captar nuevamente la atención de miles de apostadores de todo el país, con un monto récord estimado en más de 5.200 millones de pesos.

Mientras tanto, la ciudad de Concordia celebra un nuevo golpe de suerte, que posiciona a Entre Ríos entre las provincias más favorecidas del último sorteo. Fuente: El Once

