Quini 6 en Concordia: “Es el más grande que nos tocó en ocho años”, aseguró la agenciera

El premio que sacudió la ciudad

La noticia causó un revuelo tanto entre los clientes habituales como en el vecindario. “Es el primer premio más importante que nos toca. Todas las semanas salen premios chicos, pero así de millones, no”, comentó Lorenzato, quien destacó la importancia de este acontecimiento para su negocio. Para la Agencia 149, con más de 40 años de trayectoria en la ciudad, este premio representa un hito importante, ya que se trata del más grande que han vendido en toda su historia.

Foto: Archivo.

Este premio, uno de los 25 billetes ganadores, fue distribuido entre varios apostadores, lo que implica que el monto se repartió. “Salió con el 5, repartido entre 25 ganadores. Pero no deja de ser un premio importante y más en esta época”, explicó Lorenzato, subrayando que, aunque el dinero se distribuyó, sigue siendo una cantidad significativa que ha provocado gran entusiasmo en el barrio. Además, la agenciera señaló que la noticia ha generado una ola de optimismo, especialmente en un contexto en el que las ventas habían bajado en las últimas semanas.

La venta del Quini 6 y sus efectos en el negocio

En cuanto al impacto de este premio en las ventas futuras, Lorenzato reconoció que, a pesar de la emoción generada, las ventas en la agencia habían bajado en los últimos tiempos. “Este mes bajó mucho, veníamos mejor. Acá por lo menos ha bajado un montón las ventas. No sé en otras agencias”, explicó, haciendo un balance de la situación. Sin embargo, la agenciera confía en que la venta de este premio ayudará a reanimar la suerte y a incentivar a los clientes a seguir apostando.

“Esperemos que sí, que sirva de motivo para que sigan jugando”, expresó con optimismo, mirando hacia el futuro. A pesar de la incertidumbre económica y la disminución en las ventas, Lorenzato mantiene la esperanza de que este golpe de suerte traerá más beneficios para la agencia y, por supuesto, para la comunidad que siempre la ha apoyado. Mientras tanto, en la esquina de Vélez Sarsfield y Humberto Primo, el misterio sobre la identidad del ganador sigue vivo, pero la satisfacción de haber sido parte de este evento millonario es un motivo de orgullo para la agencia. (Con información de Diario Río Uruguay)

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com