Quini 6: un apostador ganó más de $8.000 millones en La Revancha

En el Tradicional salieron el 12-26-41-24-06-40. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $7.273.081.113.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 03-38-43-17-34-21. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $1.513.628.953.

Por su parte, en la Revancha aparecieron el 11-13-14-36-07-37. Un solo apostador acertó los seis números y se llevó $8.061.570.084,60. En la localidad de Santa Lucía, en la provincia de Corrientes, se jugó la boleta ganadora.

En el Siempre Sale hubo 59 ganadores que acertaron los cinco siguientes números: 26-07-04-39-12-22. Cobrarán cada uno $6.850.800,15. Cinco son de Entre Ríos.

En el Pozo Extra hubo 3463 con seis aciertos que se llevarán $44.630. Fuente: El Once

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com