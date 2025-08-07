Quini 6: una jugada ganadora del “Siempre Sale” se realizó en Entre Ríos

La apuesta fue realizada en la Agencia N° 242, de Waldo Palauro, ubicada sobre colectora Fragata Libertad.

Según se informó oficialmente, el afortunado acertó cinco de los seis números del extracto sorteado: 04, 11, 27, 32, 41 y 45.

Aunque los pozos principales, Tradicional, Segunda Vuelta, Revancha y Siempre Sale, quedaron vacantes, en esta última modalidad hubo múltiples ganadores en todo el país.

Cada uno de los 86 ganadores del “Siempre Sale” se adjudicó la suma de $2.464.796,09. Sin embargo, tras aplicarse la retención impositiva correspondiente de $687.678,10, al jugador de San Jaime le quedarán por cobrar $1.777.117,99.

La noticia generó gran alegría en la comunidad local, no solo por el premio en sí, sino también por la satisfacción del agenciero de poder entregar un número ganador, indica Info San Jaime de la Frontera.

El pozo sigue creciendo

Pese a que los grandes pozos del Quini 6 quedaron vacantes en este sorteo, la modalidad “Siempre Sale” volvió a repartir premios en distintas regiones del país, cumpliendo con su premisa de tener al menos un ganador por sorteo. En esta oportunidad, Entre Ríos fue uno de los distritos beneficiados.

El próximo sorteo del Quini 6 ya genera expectativa, con un pozo acumulado multimillonario. Mientras tanto, San Jaime celebra la suerte de uno de sus vecinos, que se suma a la lista de ganadores del juego más popular del país. Fuente: El Once

