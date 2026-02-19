Reforma laboral: diputados sesionará este jueves en medio de un clima de tensión sindical

En una jornada marcada por intensos debates, las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados se preparan para emitir dictamen al proyecto de modernización laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei.

El plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto se realizaba desde las 14.10 para debatir el proyecto de modernización laboral que tiene cambios sustanciales de las leyes del trabajo, asociaciones sindicales, rebaja de aportes patronales para la contratación de nuevos empleos y cambios en el sistema de indemnizaciones.

El Presidente de la Cámara, Martín Menem, formalizó la convocatoria a una sesión especial para este jueves a las 14, tras un pedido firmado por el oficialismo y bloques de la oposición dialoguista.

Empresarios como Gustavo del Boca y Santiago Mignone apoyan la reforma, resaltando su potencial para mejorar la competitividad y reducir conflictos laborales. Sin embargo, sectores sindicales, representados por Carla Gaudense de Fatpren-Sipreba, se oponen firmemente, defendiendo el Estatuto del Periodista y convocando un paro nacional para el mismo día.

Cambios en el proyecto y apoyos empresariales

Uno de los puntos más destacados de las últimas horas fue la ratificación por parte del oficialismo de que se eliminará del texto el artículo referido al pago de licencias por enfermedad, una modificación central respecto a la versión original.

El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, recibió el respaldo de diversos sectores empresariales durante las reuniones de comisión. Gustavo del Boca, titular de la Cámara Metalúrgica de Córdoba, adelantó el apoyo de su entidad afirmando que el sector privado debe participar activamente en estos procesos, más allá de las diferencias ideológicas con los gobiernos de turno.

En la misma línea, el presidente de Idea, Santiago Mignone, se pronunció a favor de la reforma, destacando que las medidas buscan adaptar la legislación a las “realidades del trabajo de hoy en día”. Según Mignone, la norma aportará certidumbre, reducirá la conflictividad laboral y eliminará barreras para la incorporación de nuevos empleados, mejorando así la competitividad de la economía.

Resistencia

Pese a los apoyos, la reforma enfrenta una fuerte resistencia de sectores sindicales. Carla Gaudense, en representación de Fatpren-Sipreba, expresó su rechazo tajante a la posible derogación del Estatuto del Periodista que contempla el proyecto. Gaudense advirtió que dicho estatuto establece un “piso de derechos” irrenunciable y llamó a defender la libertad de expresión mediante la vigencia de esta norma.

Como respuesta al avance legislativo, la CGT ratificó la realización de un paro nacional de 24 horas para este jueves, coincidiendo con el horario previsto para la sesión en la Cámara de Diputados. Fuente: El Once

