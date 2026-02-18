Renuevan alerta por tormentas: prevén fuertes vientos, lluvias y posibilidad de granizo

El Servicio Meteorológico Nacional renovó la alerta amarilla por tormentas para este jueves y abarca toda la provincia. Se prevén lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h y ocasional caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que abarca a toda la provincia de Entre Ríos y tendrá vigencia durante el jueves. El organismo advirtió que el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

De acuerdo al parte oficial, los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas y posible caída de granizo.

Lluvias intensas y acumulados importantes

El informe meteorológico precisó que se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores esos registros puedan ser superados de manera puntual.

Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, lo que incrementa el riesgo de caída de ramas, voladura de objetos y anegamientos temporarios en zonas urbanas.

Ante este escenario, se recomienda a la población asegurar elementos que puedan volarse, evitar circular por calles anegadas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Jueves caluroso e inestable

Además de las tormentas, el jueves será el día más caluroso de la semana en Entre Ríos. Se prevé una temperatura máxima de 35 grados, en un contexto de elevada humedad e inestabilidad.

La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 70 y el 100 por ciento en distintos momentos de la jornada, por lo que no se descartan mejoras temporarias intercaladas con nuevos desarrollos de tormentas.

Para el viernes se anticipa una mejora en las condiciones del tiempo, con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que rondará los 30 grados.

El fin de semana comenzará con nubosidad variable. El sábado se espera una máxima cercana a los 31 grados y el domingo alrededor de 30, sin lluvias significativas previstas hasta el momento.

De esta manera, tras el paso del frente de tormentas, las condiciones tenderían a estabilizarse en Entre Ríos, aunque con temperaturas aún elevadas. Fuente: El Once

