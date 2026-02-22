Representando a Nuestra Ciudad

Nogoyá
Nogoyá estuvo presente en la elección de la Representante Provincial de los Carnavales en la ciudad de Victoria, donde Martina Santucho nos representó con elegancia, carisma y un profundo amor por nuestra fiesta.
Con orgullo llevó el nombre de nuestra ciudad a lo más alto, dejando en cada paso el espíritu carnavalero que nos identifica.
El Presidente Municipal Bernardo Schneider, destacó y agradeció a Martina por asumir con responsabilidad y compromiso la representación de Nogoyá en un evento tan importante para la cultura y la identidad de nuestra provincia.
Felicitaciones, Martina, por representar a Nogoyá con tanto orgullo.
Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter
Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com