Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Noticias Política Provinciales

    Reprogramaron la visita de Milei para este sábado a la tarde en Paraná

    Nogoyá Times Posted on

    Campaña Electoral

    Así lo confirmó La Libertad Avanza. El presidente recorrerá el Parque Urquiza junto a Andrés Laumann, Joaquín Benegas Lynch, Romina Almeida y dirigentes aliados del PRO y la UCR. La actividad está prevista para las 19.
    El presidente Javier Milei visitará este sábado 4 de octubre la ciudad de Paraná, a las 19 horas en el marco de la campaña de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas 2025. Así lo confirmaron desde la agrupación política que lidera el mandatario nacional. La comitiva oficial recorrerá el Parque Urquiza durante la tarde, acompañada por dirigentes nacionales y referentes provinciales. Cabe señalar que la visita había sido planificada originalmente para el viernes 3 de octubre, pero en las últimas horas se confirmó la reprogramación para el sábado.

     

    Según trascendió, Milei estará acompañado por Andrés Laumann, primer candidato a diputado nacional; Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, postulantes al Senado; así como también por Alicia Fregonese (PRO) y Darío Schneider, segundo y tercer lugar en la lista de diputados. Estos últimos se integraron a la boleta a través de la alianza con el gobernador Rogelio Frigerio, que sumó al PRO y a sectores de la UCR al armado libertario.

     

    La estrategia electoral

    La presencia del mandatario forma parte de la estrategia de La Libertad Avanza para reforzar el acompañamiento a sus candidatos en todo el país.

     

    “Solo Javier Milei tiene ese tipo de capacidad de trasladar votos”, reconoció un asesor del oficialismo, al señalar la importancia de estas apariciones en distritos estratégicos.

     

    En esta etapa de campaña, los libertarios priorizan “destinos de cercanía”, con actos en provincias relativamente próximas a la Ciudad de Buenos Aires, evitando traslados más extensos.

    Milei en Paran&aacute;- Foto archivo
    Milei en Paraná- Foto archivo

    Antecedentes en Paraná

    No es la primera vez que el presidente llega a la capital entrerriana. En junio de 2023 encabezó un acto en un hotel del Parque Urquiza durante su campaña presidencial, y un mes después caminó por la peatonal junto a militantes libertarios en el marco del denominado “Tour por la Libertad”, que lo catapultó hacia la Casa Rosada.

    La nueva visita se enmarca en un calendario intenso de actividades proselitistas, donde la figura de Milei se convierte en el principal capital político de su espacio de cara a las elecciones legislativas. Fuente: El Once

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like