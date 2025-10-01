Reprogramaron la visita de Milei para este sábado a la tarde en Paraná

Según trascendió, Milei estará acompañado por Andrés Laumann, primer candidato a diputado nacional; Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, postulantes al Senado; así como también por Alicia Fregonese (PRO) y Darío Schneider, segundo y tercer lugar en la lista de diputados. Estos últimos se integraron a la boleta a través de la alianza con el gobernador Rogelio Frigerio, que sumó al PRO y a sectores de la UCR al armado libertario.

La estrategia electoral

La presencia del mandatario forma parte de la estrategia de La Libertad Avanza para reforzar el acompañamiento a sus candidatos en todo el país.

“Solo Javier Milei tiene ese tipo de capacidad de trasladar votos”, reconoció un asesor del oficialismo, al señalar la importancia de estas apariciones en distritos estratégicos.

En esta etapa de campaña, los libertarios priorizan “destinos de cercanía”, con actos en provincias relativamente próximas a la Ciudad de Buenos Aires, evitando traslados más extensos.

Milei en Paraná- Foto archivo

Antecedentes en Paraná

No es la primera vez que el presidente llega a la capital entrerriana. En junio de 2023 encabezó un acto en un hotel del Parque Urquiza durante su campaña presidencial, y un mes después caminó por la peatonal junto a militantes libertarios en el marco del denominado “Tour por la Libertad”, que lo catapultó hacia la Casa Rosada.

La nueva visita se enmarca en un calendario intenso de actividades proselitistas, donde la figura de Milei se convierte en el principal capital político de su espacio de cara a las elecciones legislativas. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com