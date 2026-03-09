Reunión con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo. Director de Vialidad Provincial de E.R y Titular de Unidad Ejecutora Provincial

Nogoyá El presidente municipal Bernardo Schneider recibió a representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al Director de Vialidad Provincial de Entre Ríos, Ezequiel Donda, y al titular de la Unidad Ejecutora Provincial de Entre Ríos, Gustavo Cusinato, quienes participaron del encuentro acompañados por sus respectivos equipos técnicos.

La reunión de trabajo tuvo como objetivo analizar y avanzar en aspectos técnicos y ambientales de la obra de infraestructura vial estratégica para la provincia y para la ciudad de Nogoyá, como es el proyecto de circunvalación que permitirá optimizar la conexión del tránsito, especialmente del transporte de carga, entre la Ruta Nacional N.º 12 y la Ruta Provincial N.º 26.

Durante la jornada se abordaron aspectos técnicos y administrativos necesarios para el avance del proyecto, reafirmando el compromiso de las distintas áreas involucradas para continuar impulsando una obra que mejorará la conectividad, fortalecerá el desarrollo productivo regional y contribuirá a ordenar el tránsito pesado en la ciudad.