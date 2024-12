Revelaron a dónde iría Cocineros Argentinos si deja América TV

En medio de la incertidumbre por el futuro del programa conducido por la paranaense Maju Lozano, se conocieron nuevos detalles. El periodista Pablo Montagna sostuvo que hay “dos posibles pantallas”.

Cocineros Argentinos debutó en la pantalla de América TV el lunes 5 de agosto del 2024 y hay incertidumbre por su futuro en el canal.

Ángel de Brito contó semanas atrás en #ÁngelResponde, su programa en Bondi Live, que el ciclo culinario podría ser levantado. Sin dar motivos con exactitud, aclaró que “la mañana de América TV desde 2025 estará a cargo de Antonio Laje y Sergio Lapegüe”.

Cabe aclarar que Laje llegó a un acuerdo para pasar de LN+ a América y Lapegüe renunció a TN después de 34 años.

Dos supuestas ofertas

En las últimas horas, el periodista Pablo Montagna sumó información a través de su cuenta de X (antes Twitter) y contó que el programa conducido por Maju Lozano tendría dos ofertas en otros canales si deja América TV.

“Pase de canal. #CocinerosArgentinos (que dejaría @AmericaTV) tiene dos posibles pantallas para 2025 @eltreceoficial o @TV_Publica”, reveló.

¿Termina Cocineros Argentinos?

Pese al revuelo por la información que circuló últimamente, el periodista Juan Etchegoyen contó en Mitre Live (lunes a viernes a las 17 por las redes sociales de la radio) que se comunicó con la productora que hace el programa y le desmintieron que termine próximamente.

“Ustedes saben que se viene hablando mucho de programas que podrían terminar, otros que podrían arrancar. Hay mucho rumor y hoy voy a hablar varias cosas, entre ellas del futuro de Cocineros Argentinos”, introdujo.

“Ángel de Brito que maneja siempre muy buena información aseguró que el ciclo de Maju Lozano va a terminar. Cuando Ángel en LAM cuenta esto me puse a investigar los motivos”, siguió.

Y detalló: “Hablé con la productora del ciclo gastronómica que es Kapow y lo que me dicen a mí es que ellos no están al tanto de absolutamente nada, que incluso se comunicaron con America para consultar sobre esto y le dijeron que nada que ver”.

A su vez, Juan planteó: “Lo que me hizo pensar que quizás existe una feroz interna, no lo sé. Si Ángel lo dijo es porque alguien de adentro le dijo pero me sorprendió que en la productora no sepan nada”.

“Es más, te voy a agregar un dato: la productora de Cocineros Argentinos está armando el ciclo para el año que viene, con lo cual se imaginan hoy una continuidad en el canal”, concluyó. Fuente: Exitoína

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com