Rige alerta amarilla por tormentas: tras las lluvias, avanzará un frente frío
SMN
El organismo informó que la zona será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas intensas de viento y ocasional caída de granizo.
Lluvias acumuladas y días de inestabilidad
Se prevén acumulados de entre 30 y 60 milímetros, aunque en algunos sectores podrían superarse esos valores. Tanto jueves como viernes se mantendrán las condiciones de inestabilidad, con probabilidad de lluvias a lo largo de toda la jornada.
Las tormentas se extenderán también durante el sábado, afectando a gran parte del territorio entrerriano, antes de la llegada de un frente frío que cambiará el panorama.
Pronóstico de temperaturas
Para este jueves se esperan valores de entre 16°C y 25°C, mientras que el viernes las marcas oscilarán entre 17°C y 29°C. El sábado se anticipan registros de 18°C a 28°C, con lluvias persistentes.
En tanto, el domingo se producirá un marcado descenso térmico: la mínima bajará a 12°C y la máxima alcanzará apenas los 20°C.
Según el SMN, la despedida del invierno y el inicio de la primavera estarán condicionados por el ingreso de un frente de aire frío desde el viernes 19 de septiembre. Su avance generará precipitaciones y tormentas en el centro y norte del país. Fuente: El Once
