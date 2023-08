River empezó los octavos de Libertadores con un triunfo ante Internacional: los goles

Al Millonario lo sorprendió el gol de Valencia pero se repuso con un 2-1 en el Monumental con los tantos del delantero Pablo Solari, quien ingresó en el segundo tiempo. El partido de vuelta se jugará el próximo martes en Brasil.

River consiguió este martes un trabajoso y valioso triunfo por 2-1 ante Inter en el Monumental en el inicio de su serie de octavos de final de la Copa Libertadores 2023. El conjunto brasileño se convirtió por momentos en un duro escollo para el argentino, cuyo mérito fue no desesperar en la desventaja para lograr el objetivo que le permite pensar la revancha con optimismo.

En el primer tiempo hizo el gasto el conjunto de Martín Demichelis, con lo cual le resultó más impactante irse abajo al descanso. Copó los tres cuartos de cancha y logró chances de entrada con un cabezazo alto de Nacho Fernández y otro remate de Lucas Beltrán que comenzó el show del arquero Sergio Rochet. Una chilena de Enner Valencia paralizó los corazones locales, pero Nicolás De la Cruz se perdió la más clara con una definición sin puntería.

Sin embargo, cuando se jugaba el descuento y todo parecía prever un descanso en cero, Valencia peinó un tiro libre desde la izquierda y batió a Franco Armani haciendo ingresar la pelota por el segundo palo.

El complemento inició con los mismos nombres en el anfitrión, pero con más protagonismo por el rol que tomaron los de Eduardo Coudet. Rochet volvió a agrandarse dos veces ante Esequiel Barco y una frente a De la Cruz, hasta que las soluciones de River llegaron desde el banco.

Micho jugó la carta del ingreso de Pablo Solari y el delantero le pagó con goles. A los 19 minutos, picó por derecha desde la mitad de la cancha y logró vencer al arquero uruguayo con un disparo al segundo palo.

